Германия

Швейцарский специалист высказался об уверенно победе над Шальке.

Бундеслига вернулась на наши экраны, а одним из первых матчей после карантина стала встреча между Боруссией Д и Шальке, в котором "шмели" разгромили своего соперника со счетом 4:0. Главный тренер дортмундского клуба Люсьен Фавр прокомментировал результат поединка, отменив отсутствие болельщиков на трибунах.

"4:0 против Шальке — это неплохо. Ключ был в том, что игроки хорошо взаимодействовали друг с другом, в том числе и в обороне. Они показали очень и очень особенную игру".

"Пустые трибуны? Знаете, вы бьете по воротам, делаете отменную передачу, забиваете гол — и ничего не происходит. Это очень, очень странно. Мы очень скучаем по нашим фанатам".

"Это была игра, которая совершенно отличается от обычной. Трудно судить о том, насколько все было хорошо. У меня было ощущение, что все происходила не так, как планировалось, но ребята были очень сосредоточены на своей задаче", — приводит слова Фавра Goal.com.

Представляем вашему вниманию видео голов и обзор матча Боруссия Д — Шальке.