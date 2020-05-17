Германия

Француз рискует вылететь из игры на неопределенный срок.

Защитник Шальке Жан-Клер Тодибо, контракт которого принадлежит Барселоне, получил травму бедра в поединке против Боруссии Д, сообщает Marca.

Отметим, что менеджер "синих" Девид Вангер сменил французского футболиста в перерыве, а вместо него на поле вышел нападающий Гвидо Бургшталлер.

По данным источника, в ближайшее время защитник пройдет тесты, которые определят степень тяжести травмы, и станет известно, на какой срок выбыл игрок.

Напомним, что Шальке крайне неудачно выступил в Рурском дерби, безвольно проиграв Боруссии со счетом 0:4.