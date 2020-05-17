Германия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Кельн принимал Майнц в рамках 26-го тура чемпионата Германии и собирался улучшить свое турнирное положение.

"Козлы" смогли отметиться двумя забитыми голами и были близки к трем набранным баллам, но Майнц восстановил паритет.

Кельн, набрав 33 очка, остался на 10-й позиции, а Майнц сравнялся по набранным очкам с Аугсборгом (27) и делит с баварцами 14-15 места.

Обзор матча:

Кельн — Майнц 2:2

Голы: Ут, 6, с пенальти, Кайнц, 53 — Авонийи, 61, Кунде, 72.

Кельн: Хорн — Шмитц, Борно, Ляйстнер, Каттербах — Скири, Гектор (Реджбечай, 76) — Кайнц (Шиндлер, 71), Ут, Тильманн (Дрекслер, 46) — Кордоба.

Майнц: Мюллер — Баку, Сент-Жюст, Ниаките, Кариколь — Фернандес (Салаи, 69), Кунде (Латца, 83) — Чжи Дон Вон (Авонийи, 56), Боэтиус (Баррейро, 83), Квайзон — Онисиво (Буркардт, 84).

Предупреждения: Кайнц, Гектор, Реджбечай, Скири — Чжи Дон Вон, Кариколь