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Кельн - Майнц, getty images
17 мая 2020, 21:54
Кельн принимал Майнц в рамках 26-го тура чемпионата Германии и собирался улучшить свое турнирное положение.
"Козлы" смогли отметиться двумя забитыми голами и были близки к трем набранным баллам, но Майнц восстановил паритет.
Кельн, набрав 33 очка, остался на 10-й позиции, а Майнц сравнялся по набранным очкам с Аугсборгом (27) и делит с баварцами 14-15 места.
Обзор матча:
Кельн — Майнц 2:2
Голы: Ут, 6, с пенальти, Кайнц, 53 — Авонийи, 61, Кунде, 72.
Кельн: Хорн — Шмитц, Борно, Ляйстнер, Каттербах — Скири, Гектор (Реджбечай, 76) — Кайнц (Шиндлер, 71), Ут, Тильманн (Дрекслер, 46) — Кордоба.
Майнц: Мюллер — Баку, Сент-Жюст, Ниаките, Кариколь — Фернандес (Салаи, 69), Кунде (Латца, 83) — Чжи Дон Вон (Авонийи, 56), Боэтиус (Баррейро, 83), Квайзон — Онисиво (Буркардт, 84).
Предупреждения: Кайнц, Гектор, Реджбечай, Скири — Чжи Дон Вон, Кариколь