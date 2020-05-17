Германия

Майнц вырвал ничью на выезде в 26-м туре Бундеслиги.

В матче 26-го тура чемпионата Германии Кельн принимал Майнц и не смог одолеть своего соперника.

Хозяева, играя на пустом стадионе с оригинально декорированными трибунами, уже в дебюте матча посели в счете после того, как Ут реализовал пенальти.

А после того, как Кайнц вскоре после перерыва удвоил преимущество в счете, хозяева посчитали дело сделанным, поскольку соперник нечасто угрожал их воротам.

Однако Майнц и их тренер Байерлорцер четко уловили этот момент, активизировались, и сначала вышедший на замену Авонийи забил свой первый мяч за "карнавальщиков", а спустя 10 минут с небольшим Кунде, получив мяч в центре и, промчавшись между явно не ожидавшими такой наглости от "опорника" и застывшими на месте соперниками, поразил ворота Хорна.

В оставшееся время матча обе команды имели достаточно моментов для того, чтобы вырвать победу, но ничейный счет так и не изменился.

Кельн, набрав 33 очка, остался на 10-й позиции, а Майнц сравнялся по набранным очкам с Аугсборгом (27) и делит с баварцами 14-15 места.

Кельн — Майнц 2:2

Голы: Ут, 6, с пенальти, Кайнц, 53 — Авонийи, 61, Кунде, 72.

Кельн: Хорн — Шмитц, Борно, Ляйстнер, Каттербах — Скири, Гектор (Реджбечай, 76) — Кайнц (Шиндлер, 71), Ут, Тильманн (Дрекслер, 46) — Кордоба.

Майнц: Мюллер — Баку, Сент-Жюст, Ниаките, Кариколь — Фернандес (Салаи, 69), Кунде (Латца, 83) — Чжи Дон Вон (Авонийи, 56), Боэтиус (Баррейро, 83), Квайзон — Онисиво (Буркардт, 84).

Предупреждения: Кайнц, Гектор, Реджбечай, Скири — Чжи Дон Вон, Кариколь