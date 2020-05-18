Германия

Менеджер верит в возможности своего польского форварда.

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик заявил, что нападающий команды Роберт Левандовски может побить рекорд Герда Мюллера, забив более 40 голов за сезон в Бундеслиге.

"Левандовски производит хорошее впечатление, я думаю, что он в отличной форме. Против Униона нам так и не удалось полноценно включить его в нашу игру, и мы должны сделать выводы из нашей атакующей игры".

"Он снова забил в матче, суммарно забив уже 26 мячей. У него еще есть восемь игр, чтобы побить рекорд Герда Мюллера. Это будет нелегко, но у него есть мастерство. Если кто-то может сделать это, это он", — цитирует Флика Goal.

Напомним, мюнхенцы на выезде обыграли Унион со счетом 2:0. К слову, в прошедшем матче Левандовски таки сумел повторить одно из достижений Мюллера.