Германия 17 мая 2020, 20:35 Левандовски повторил достижение Герда Мюллера Нападающий Баварии Роберт Левандовски забил 26 мячей в 26-ти турах чемпионата Германии. Роберт Левандовски, Getty Images 17 мая 2020, 20:35 Поразив ворота Униона в матче чемпионата Германии, Роберт Левандовски стал вторым игроком Баварии в истории, которому удалось забить не менее 26-ти мячей в 26-ти турах. До Левандовски такое удавалось легендарному Герду Мюллеру — трижды. В этом же матче Роберту покорилось еще одно достижение: он в пяти сезонах подряд забивает не менее 40 мячей за сезон во всех турнирах за Баварию. Люди Роберт Левандовски Команды Бавария Унион Берлин Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте