Германия

Нападающий Баварии Роберт Левандовски забил 26 мячей в 26-ти турах чемпионата Германии.

Поразив ворота Униона в матче чемпионата Германии, Роберт Левандовски стал вторым игроком Баварии в истории, которому удалось забить не менее 26-ти мячей в 26-ти турах.

До Левандовски такое удавалось легендарному Герду Мюллеру — трижды.

В этом же матче Роберту покорилось еще одно достижение: он в пяти сезонах подряд забивает не менее 40 мячей за сезон во всех турнирах за Баварию.