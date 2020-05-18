Германия

Ожидается, что следующим клубом норвежца может стать мадридский Реал.

Эрлинг Холанд ярко и эффективно завоевал признание в новом для себя клубе и чемпионате, менее чем за половину сезона в составе дортмундской Боруссии забив 13 голов и отдал 3 результативные передачи в 12 матчах.

"Шмели" заплатили за трансфер 19-летнего норвежца 43 млн евро (20 — РБ Зальцбургу, 15 — Мино Райоле, 8 — отцу Холанда).

По информации AS, уже сейчас рурский клуб имеет план по продаже форварда. Контракт Холанда с Боруссией рассчитан до 2024 года. До 2022 года дортмундцы не продадут игрока менее чем за 120 млн евро.

Однако исключением может стать мадридский Реал, чьи интересы лоббирует Мино Райола. Источник сообщает, что агент Холанда вместе со своим клиентом уже имеет план карьеры игрока и что следующим клубом Эрлинга будет мадридский Реал.

О снижении цены для "королевского клуба" Райола сможет договориться индивидуально с Боруссией, если того будет требовать ситуация.

Напомним, Реал имеет в планах создать атакующее трио к 2021 году — Азар, Холанд, Мбаппе.