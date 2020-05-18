Мюнхенский клуб желает удержать бразильца до августа.
Филиппе Коутиньо, getty images
18 мая 2020, 21:25
Бавария хочет продлить арендное соглашение Филиппе Коутиньо до конца сезона, сообщает Mundo Deportivo.
Мюнхенцы рассчитывают, что бразильский полузащитник буде полезен им в финале Кубка Германии и матчах Лиги чемпионов, которые запланированы на август.
В нынешнем сезоне Коутиньо, арендованный Баварией у Барселоны, провел 32 матча во всех турнирах и забил 9 мячей.
Напомним, что бразилец на данный момент восстанавливается от травмы и будет готов приступить к тренировкам лишь в конце июня.