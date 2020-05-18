Германия

Мюнхенский клуб желает удержать бразильца до августа.

Бавария хочет продлить арендное соглашение Филиппе Коутиньо до конца сезона, сообщает Mundo Deportivo.

Мюнхенцы рассчитывают, что бразильский полузащитник буде полезен им в финале Кубка Германии и матчах Лиги чемпионов, которые запланированы на август.

В нынешнем сезоне Коутиньо, арендованный Баварией у Барселоны, провел 32 матча во всех турнирах и забил 9 мячей.

Напомним, что бразилец на данный момент восстанавливается от травмы и будет готов приступить к тренировкам лишь в конце июня.