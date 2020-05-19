Германия

Вашему вниманию видеообзор матча 26-го тура Бундеслиги.

В Бремене на Везерштадионе Вердер принимал леверкузенский Байер. "Фармацевты" прогнозируемо победили и приблизились к зоне Лиги чемпионов на одно очко.

Вердер — Байер 1:4

Голы: Гебре Селассие, 30 — Хаверц, 28, 33, Вайзер, 61, Демирбай, 78

Вердер: Павленка — Велькович, Фогт (Осако, 85), Мойсандер — Гебре Селласие, М. Эггештайн, Баргфреде (Й. Эггештайн, 54), Фридль — Биттенкур (Сарджент, 71), Зельке (Вольтемаде, 71), Рашица (Бартельс, 85)

Байер: Градецки — Вайзер, С. Бендер, Тапсоба, Синкгравен — Арангис (Паулиньо, 85), Демирбай — Вирц (Беллараби, 62), Амири (Баумгартлингер, 71), Диаби (Бэйли, 62) — Хаверц (Аларио, 85)

Предупреждения: Мойсандер, Фридль - С. Бендер