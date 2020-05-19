Германия

Полузащитник Боруссии Д в настоящее время тренируется индивидуально.

Капитан Боруссии Дортмунд Марко Ройс рискует пропустить остаток сезона, сообщает Bulinews.

По информации источника, 30-летний футболист получил повреждение еще три месяца назад, которое не дает ему полноценно восстановиться.

Что наверняка точно — Ройс пропустит матч против Баварии 26 мая в рамках 28 тура Бундеслиги.

В настоящий момент немецкий атакующий полузащитник тренируется индивидуально.

В текущем сезоне он забил 12 голов и сделал 7 результативных передач в 26 матчах за Боруссию Дортмунд.