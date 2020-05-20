Германия

Чешский форвард, похоже, продолжит играть за немецкую команду.

Руководство Лейпцига в ближайшее время окончательно договориться с Ромой о выкупе контракта нападающего Патрика Шика, сообщает Gazzetta dello Sport.

Напомним, чешский футболист присоединился к "быкам" на старте текущего сезона, и уже забил семь голов в 20 поединках Бундеслиги.

Отмечается, что Лейпцигу уже удалось договориться с римлянами о стоимости Шика — за форварда "джаллоросси" получат 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "быки" близки к тому, чтобы оформить трансфер нападающего Вердера Милота Рашицы.