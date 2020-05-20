Германия

Представляем вашему вниманию видео невероятных сейвов в исполнении легенды Баварии.

Опытный вратарь мюнхенской Баварии Мануэль Нойер на протяжении многих лет выступает на высочайшем уровне, за что неоднократно включался в символические сборные по версиям ФИФА и УЕФА.

Несмотря на то, что в последнее время он становился объектом критики среди болельщиков, пресс-служба Бундеслиги доказала, почему Нойер входит в списки лучших на своей позиции.

Представляем вашему вниманию ТОП-5 самых красивых сейвов в исполнении 34-летнего голкипера в чемпионате Германии:

Напомним, ранее Бавария объявила о продлении контракта с Мануэлем Нойером. Немецкий вратарь подписал новое соглашение до 2023 года.