Германия

Форвард высказался о слухах вокруг партнера по команде.

Нападающий Лейпцига Юсуф Поульсен прокомментировал информацию о том, что форвард команды Тимо Вернер в межсезонье уйдет в другой клуб.

"Я не могу точно оценить вероятность его ухода. Это не ко мне, и это не решение клуба. Это его решение. Если вы спросите его, вы получите лучший ответ".

"Я могу только сказать, что я надеюсь, что он останется, чтобы мы могли продолжать забивать голы вместе в следующем сезоне. Если это не так, то мы должны принять. Я все равно желаю ему всего наилучшего в его будущем", — сказал он Stats Perform News.

Известно, что главным претендентом на Вернера остается Ливерпуль. Тем не менее, ранее сообщалось, что в гонку за немцем готов вступить Интер.