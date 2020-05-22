Германия

Football.ua анонсирует 27-й тур чемпионата Германии.

Чемпионат Германии, к счастью, продолжается. Предыдущий тур, который стал первым после карантина в топ-чемпионата, приковал к себе внимание всех болельщиков. Пожалуй, интерес к грядущим противостояниями на немецких полях будет не меньше, тем более, что ярких матчей хватать будет в достатке. Нас ждет дерби Берлина, поединок тура в виде игры между Гладбахом и Байером, Бавария постарается укрепить преимущество против Айнтрахта и многое другое.

27-й тур:

Герта — Унион

Пятница, 22 мая, Олимпиаштадион, 21:30. Прямая трансляция на Megogo

Второе в текущем сезоне Берлинское дерби. Напомним, что первое противостояние завершилось очень жарко — победой Униона на последних минутах и беспорядками болельщиков. Второго компонента подобного сценария не будет точно, так как нас ждет оглушающая тишина на огромном Олимпиаштадион. В остальном, матч может завершится абсолютно непредсказуемо.

На сегодняшний день обе берлинские команды довольно равны. В таблице Герта опережает "красных" лишь на одно очко, да и задачи у клубов на остаток сезона одинаковые — как можно скорее отдалиться от зоны переходных поединков. Как бы там ни было, дерби — это всегда особый поединок, которое достойно внимания даже без особого турнирного значения.

Ориентировочные составы:

Герта: Ярштайн — Пекарик, Бойята, Торунарига, Платтенхадт — Дарида, Груйич — Люкебакио, Кунья, Миттельштадт — Ибишевич

Унион: Гикиевич — Фридрих, Хюбнер, Суботич — Триммель, Гентнер, Андрих, Ленц — Ингварцен, Бюльтер — Андерссон

Не сыграют: Калу, Рекик, Штарк — Беккер, Гония, Шлоттенберг

прогноз 2:0

Боруссия М — Байер

Суббота, 23 мая, Боруссия Парк, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Главный поединок всего игрового дня и важнейший с точки зрения турнирной таблицы. Команды активно сражаются за зону Лиги чемпионов, а в теории так и вовсе могут навязать борьбу за чемпионство. Байер, который находится на пятом месте, всего на два очка отстает от Гладбаха, идущего на третьей позиции.

В предыдущем туре команды выиграли свои поединки, а первой половине сезона в аналогичном противостоянии сильнее оказалась Боруссия, которая добыла выездную победу. Сейчас же, осечка одного из клубов в очной встрече может сильно ударить по итоговому успеху в Бундеслиге.

Ориентировочный состав:

Гладбах: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни — Штробль, Нойхаус — Херрманн, Эмболо, Тюрам — Плеа

Леверкузен: Градецки — Вайзер, С. Бендер, Тапсоба, Синкгрейвен — Арангуис, Демирбай — Беллараби, Амири, Диаби — Хаверц

Не сыграют: Джонсон, Закария — Л. Бендер, Фолланд

прогноз 2:1

Вольфсбург — Боруссия Д

Суббота, 23 мая, Фольксваген Арена,16:30. Прямая трансляция на Megogo

И "волки", и "шмели" обрадовали своих болельщиков победами в прошлом туре — Вольфсбург на последних минутах вырвал победу у Аугсбурга, а Боруссия красиво разгромила Шальке в Рурском дерби. Что касается личных противостояний, то дортмундцы имеют здесь ощутимый перевес. Более того, за последние шесть прошлых поединков между этими командами Вольфсбург не забил ни одного гола. Боруссия, в свою очередь, забила 12. Как бы там ни было, "волки" на сегодняшний день команда крепкая, и легко гостям быть не должно.

Ориентировочные составы:

Вольфсбург: Кастеель — Мбабу, Кнохе, Брукс, Отавио — Шлагер, Арнольд — Штеффен, Мехмеди, Брекало — Вегхорст

Дортмунд: Бюрки — Пищек, Хуммельс, Аканджи — Хакими, Джан, Брандт, Геррейру — Санчо, Холанд, Азар

Не сыграют: Гекхардт, Гилавоги, Виллиам — Ройс, Шульц, Загаду

прогноз 1:3

Фрайбург — Вердер

Суббота, 23 мая, Шварцвальд, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Принято считать, что Фрайбург и Вердер — соперники равные, но текущий сезон складывается таким образом, что если "грифы" активно сражаются за шестое место, которое даст прописку в Лиге Европы, то мечта бременцев — остаться в элите немецкого футбола на следующий сезон. Ситуация у Вердера довольно сложная, и если подопечные Кохфельда не будут набирать очки с подобных встречах, то мы увидим "зеленых" в будущем сезоне во второй Бундеслиге. Все-таки, Фрайбург особо стабильной командой назвать также нельзя, и шансы на положительный результат у Вердера есть, и довольно неплохие.

Ориентировочный состав:

Фрайбург: Шволов — Гульде, Линхарт, Хайнц — Шмид, Кох, Хефлер, Гюнтер — Вальдшмидт, Петерсен, Хелер

Бремен: Павленка — Гебре Селассие, Велькович, Мойзандер, Августинссон — М. Эггештайн, Баргфреде, Клаассен — Биттенкур, Зельке, Рашица

Не сыграют: Флеккен, Кюбнер — Фуллкруг, Мовальд

прогноз 2:2

Падерборн — Хоффенхайм

Суббота, 23 мая, Бентелер Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Еще один поединок, в котором у коллективов стоят совершенно разные задачи. Конечно, Хоффенхайм во второй половине сезона очень редко радует своих болельщиков положительными результатами — "деревенские" даже отстали от конкурентов в гонке за шестое место. Но несмотря на все это, Хоффе не могут жаловаться на жизнь так, как Падерборн. "Черно-синие" занимают последнее место, и даже зацепиться за зону переходных матчей уже станет для них колоссальным успехом.

Ориентировочные составы:

Падерборн: Цингерле — Дрегер, Штрогдиек, Шонлау, Коллинз — Василиадис, Гьясула, Сабири — Прегер, Србени, Антви-Аджей

Хоффенхайм: Бауманн — Кадерабек, Пош, Хюбнер, Цубер — Руди, Гриллич — Сков, Баумгартнер, Бруун Ларсен — Даббур

Не сыграют: Белфодил

прогноз 0:1

Бавария — Айнтрахт

Суббота, 23 мая, Альянц Арена, 19:30. Прямая трансляция на Megogo

Многие помнят аналогичный поединок в первом круге, когда Айнтрахт забил пять голов Баварии, отправив в отставку Нико Ковача. На сегодняшний день ситуация кардинально поменялась. Мюнхенцы на ходу, уверенно занимая первое место с отрывом в четыре очка, а "орлы" начисто провалили сезон, находясь в нижней части турнирной таблицы.

Баварию ждет довольно непростой календарь, а потому команда Флика просто обязана набирать очки против кризисного оппонента. Шансы Айнтрахта? Вероятно, есть. "Красные" уже допускали неожиданные осечки в родных стенах, да и франкфуртцы хоть и команда проблемная, но хорошую игру выдать может.

Ориентировочные составы:

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Тьяго — Мюллер, Горецка, Гнабри — Левандовски

Франкфурт: Трапп — Туре, Абрахам, Хинтереггер, Н'Дика — Ильсанкер, Роде — Чендлер, Камада, Костич — Дост

Не сыграют: Толиссо, Коутиньо — Кох, Пасьенсия

прогноз 3:2

Шальке — Аугсбург

Воскресенье, 24 мая, Фельтенс Арена, 14:30. Прямая трансляция на Megogo

Выход из карантина для обеих команд получился довольно тяжелым — коллективы потерпели удручающее поражение в прошлом туре, и теперь соперники намерены реабилитироваться. Другое дело, что и Шальке, и Аугбсург и до этого имели удручающую форму — побед в Бундеслиге команды не праздновали давно. Победа будет иметь ценность и с турнирной точки зрения, и с психологической, чтобы на подъеме завершить остаток сезона.

Ориентировочные составы:

Шальке: Шуберт — Кабак, Сане, Настасич — Кенни, МакКенни, Сердар, Очипка — Калиджиури, Раман — Бургшталлер

Аугсбург: Люте — Фрамбергер, Гуволеу, Йедвай, Макс — Хедира, Байер — Рихтер, Левен, Варгас — Нидерлехнер

Не сыграют: Харит, Маскарель, Тодибо — Гифер

прогноз 1:1

Майнц — Лейпциг

Воскресенье, 24 мая, Опель Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

В предыдущем туре Лейпциг, которого принято считать одного из главных конкурентов Баварии в гонке за серебряную салатницу, допустил серьезную осечку, сыграв вничью дома против Фрайбурга. Теперь же "быкам" необходимо догонять не только мюнхенцев — вперед вырвались уже обе Боруссии.

В целом, соперник не самых сложный. В первом аналогичном поединке Майнц пропустил от Лейпцига шесть безответных голов, но на сегодняшний день, хоть "карнавальники" звезд с неба не хватают, но коллектив довольно крепкий, который способен навязать борьбу сильным оппонентам.

Ориентировочные составы:

Майнц: Мюллер — Баку, Сент-Джаст, Ниахате, Мартин — Баррейру, Кунде — Онисиво, Боэциус, Куайссон — Матета

Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг — Нкунку, Сабитцер, Лаймер, Кампль, Анхелиньо — Поульсен, Вернер

Не сыграют: Центнер

прогноз 1:4

Кельн — Фортуна

Воскресенье, 24 мая, РейнЭнерджи, 19:00. Прямая трансляция на Megogo

Заключительный матч тура. Кельн ударно проводит вторую половину сезона, да и из карантина команда вышла вполне неплохо, сыграв вничью с Майнцом. Другое дело, что "козлы" к середине второго тайма вели в два гола. У Фортуны задачи сложнее. Дюссельдорф находится в зоне переходных матчей, и первоначальной целью остается как можно дальше отдалиться от зоны вылета.

Ориентировочные составы:

Кельн: Хорн — Эхизибу, Борнау, Лейстнер, Каттербах — Схири, Гектор — Каинц, Ут, Якобс — Кордоба

Фортуна: Кастенмайер — Занка, Хоффманн, Гизельманн — Циммерман, Штегер, Моралес, Бериша, Зутнер — Караман, Хеннингс

Не сыграют: Айхан, Штеффен

прогноз 2:0

Таблица: