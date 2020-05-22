Чемпионат Германии, к счастью, продолжается. Предыдущий тур, который стал первым после карантина в топ-чемпионата, приковал к себе внимание всех болельщиков. Пожалуй, интерес к грядущим противостояниями на немецких полях будет не меньше, тем более, что ярких матчей хватать будет в достатке. Нас ждет дерби Берлина, поединок тура в виде игры между Гладбахом и Байером, Бавария постарается укрепить преимущество против Айнтрахта и многое другое.

27-й тур:

21:30 Герта Герта -:- Унион Берлин Унион Берлин  

23 МАЯ 2020

16:30 Фрайбург Фрайбург -:- Вердер Вердер  
16:30 Падерборн Падерборн -:- Хоффенхайм Хоффенхайм  
16:30 Боруссия М Боруссия М -:- Байер Байер  
16:30 Вольфсбург Вольфсбург -:- Боруссия Д Боруссия Д  
19:30 Бавария Бавария -:- Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт  

24 МАЯ 2020

14:30 Шальке Шальке -:- Аугсбург Аугсбург  
16:30 Майнц Майнц -:- РБ Лейпциг РБ Лейпциг  
19:00 Кельн Кельн -:- Фортуна Фортуна

Герта — Унион
Пятница, 22 мая, Олимпиаштадион, 21:30. Прямая трансляция на Megogo

Второе в текущем сезоне Берлинское дерби. Напомним, что первое противостояние завершилось очень жарко — победой Униона на последних минутах и беспорядками болельщиков. Второго компонента подобного сценария не будет точно, так как нас ждет оглушающая тишина на огромном Олимпиаштадион. В остальном, матч может завершится абсолютно непредсказуемо.

На сегодняшний день обе берлинские команды довольно равны. В таблице Герта опережает "красных" лишь на одно очко, да и задачи у клубов на остаток сезона одинаковые — как можно скорее отдалиться от зоны переходных поединков. Как бы там ни было, дерби — это всегда особый поединок, которое достойно внимания даже без особого турнирного значения.

Ориентировочные составы: 

Герта: Ярштайн — Пекарик, Бойята, Торунарига, Платтенхадт — Дарида, Груйич — Люкебакио, Кунья, Миттельштадт — Ибишевич

Унион: Гикиевич — Фридрих, Хюбнер, Суботич — Триммель, Гентнер, Андрих, Ленц — Ингварцен, Бюльтер — Андерссон

Не сыграют: Калу, Рекик, Штарк — Беккер, Гония, Шлоттенберг

footballпрогноз 2:0

Боруссия М — Байер
Суббота, 23 мая, Боруссия Парк, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Главный поединок всего игрового дня и важнейший с точки зрения турнирной таблицы. Команды активно сражаются за зону Лиги чемпионов, а в теории так и вовсе могут навязать борьбу за чемпионство. Байер, который находится на пятом месте, всего на два очка отстает от Гладбаха, идущего на третьей позиции.

В предыдущем туре команды выиграли свои поединки, а первой половине сезона в аналогичном противостоянии сильнее оказалась Боруссия, которая добыла выездную победу. Сейчас же, осечка одного из клубов в очной встрече может сильно ударить по итоговому успеху в Бундеслиге.

Ориентировочный состав: 

Гладбах: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни — Штробль, Нойхаус — Херрманн, Эмболо, Тюрам — Плеа

Леверкузен: Градецки — Вайзер, С. Бендер, Тапсоба, Синкгрейвен — Арангуис, Демирбай — Беллараби, Амири, Диаби — Хаверц 

Не сыграют: Джонсон, Закария — Л. Бендер, Фолланд

footballпрогноз 2:1

Вольфсбург — Боруссия Д
Суббота, 23 мая, Фольксваген Арена,16:30. Прямая трансляция на Megogo

И "волки", и "шмели" обрадовали своих болельщиков победами в прошлом туре — Вольфсбург на последних минутах вырвал победу у Аугсбурга, а Боруссия красиво разгромила Шальке в Рурском дерби. Что касается личных противостояний, то дортмундцы имеют здесь ощутимый перевес. Более того, за последние шесть прошлых поединков между этими командами Вольфсбург не забил ни одного гола. Боруссия, в свою очередь, забила 12. Как бы там ни было, "волки" на сегодняшний день команда крепкая, и легко гостям быть не должно.

Ориентировочные составы: 

Вольфсбург: Кастеель — Мбабу, Кнохе, Брукс, Отавио — Шлагер, Арнольд — Штеффен, Мехмеди, Брекало — Вегхорст

Дортмунд: Бюрки — Пищек, Хуммельс, Аканджи — Хакими, Джан, Брандт, Геррейру — Санчо, Холанд, Азар

Не сыграют: Гекхардт, Гилавоги, Виллиам — Ройс, Шульц, Загаду

footballпрогноз 1:3

Фрайбург — Вердер
Суббота, 23 мая, Шварцвальд, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Принято считать, что Фрайбург и Вердер — соперники равные, но текущий сезон складывается таким образом, что если "грифы" активно сражаются за шестое место, которое даст прописку в Лиге Европы, то мечта бременцев — остаться в элите немецкого футбола на следующий сезон. Ситуация у Вердера довольно сложная, и если подопечные Кохфельда не будут набирать очки с подобных встречах, то мы увидим "зеленых" в будущем сезоне во второй Бундеслиге. Все-таки, Фрайбург особо стабильной командой назвать также нельзя, и шансы на положительный результат у Вердера есть, и довольно неплохие.

Ориентировочный состав:

Фрайбург: Шволов — Гульде, Линхарт, Хайнц — Шмид, Кох, Хефлер, Гюнтер — Вальдшмидт, Петерсен, Хелер

Бремен: Павленка — Гебре Селассие, Велькович, Мойзандер, Августинссон — М. Эггештайн, Баргфреде, Клаассен — Биттенкур, Зельке, Рашица

Не сыграют: Флеккен, Кюбнер — Фуллкруг, Мовальд

footballпрогноз 2:2

Падерборн — Хоффенхайм
Суббота, 23 мая, Бентелер Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

Еще один поединок, в котором у коллективов стоят совершенно разные задачи. Конечно, Хоффенхайм во второй половине сезона очень редко радует своих болельщиков положительными результатами — "деревенские" даже отстали от конкурентов в гонке за шестое место. Но несмотря на все это, Хоффе не могут жаловаться на жизнь так, как Падерборн. "Черно-синие" занимают последнее место, и даже зацепиться за зону переходных матчей уже станет для них колоссальным успехом. 

Ориентировочные составы:

Падерборн: Цингерле — Дрегер, Штрогдиек, Шонлау, Коллинз — Василиадис, Гьясула, Сабири — Прегер, Србени, Антви-Аджей

Хоффенхайм: Бауманн — Кадерабек, Пош, Хюбнер, Цубер — Руди, Гриллич — Сков, Баумгартнер, Бруун Ларсен — Даббур

Не сыграют: Белфодил

footballпрогноз 0:1

Бавария — Айнтрахт
Суббота, 23 мая, Альянц Арена, 19:30. Прямая трансляция на Megogo

Многие помнят аналогичный поединок в первом круге, когда Айнтрахт забил пять голов Баварии, отправив в отставку Нико Ковача. На сегодняшний день ситуация кардинально поменялась. Мюнхенцы на ходу, уверенно занимая первое место с отрывом в четыре очка, а "орлы" начисто провалили сезон, находясь в нижней части турнирной таблицы.

Баварию ждет довольно непростой календарь, а потому команда Флика просто обязана набирать очки против кризисного оппонента. Шансы Айнтрахта? Вероятно, есть. "Красные" уже допускали неожиданные осечки в родных стенах, да и франкфуртцы хоть и команда проблемная, но хорошую игру выдать может.

Ориентировочные составы:

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Тьяго — Мюллер, Горецка, Гнабри — Левандовски

Франкфурт: Трапп — Туре, Абрахам, Хинтереггер, Н'Дика — Ильсанкер, Роде — Чендлер, Камада, Костич — Дост

Не сыграют: Толиссо, Коутиньо — Кох, Пасьенсия

footballпрогноз 3:2

Шальке — Аугсбург 
Воскресенье, 24 мая, Фельтенс Арена, 14:30. Прямая трансляция на Megogo

Выход из карантина для обеих команд получился довольно тяжелым — коллективы потерпели удручающее поражение в прошлом туре, и теперь соперники намерены реабилитироваться. Другое дело, что и Шальке, и Аугбсург и до этого имели удручающую форму — побед в Бундеслиге команды не праздновали давно. Победа будет иметь ценность и с турнирной точки зрения, и с психологической, чтобы на подъеме завершить остаток сезона.

Ориентировочные составы:

Шальке: Шуберт — Кабак, Сане, Настасич — Кенни, МакКенни, Сердар, Очипка — Калиджиури, Раман — Бургшталлер

Аугсбург: Люте — Фрамбергер, Гуволеу, Йедвай, Макс — Хедира, Байер — Рихтер, Левен, Варгас — Нидерлехнер

Не сыграют: Харит, Маскарель, Тодибо — Гифер

footballпрогноз 1:1

Майнц — Лейпциг
Воскресенье, 24 мая, Опель Арена, 16:30. Прямая трансляция на Megogo

В предыдущем туре Лейпциг, которого принято считать одного из главных конкурентов Баварии в гонке за серебряную салатницу, допустил серьезную осечку, сыграв вничью дома против Фрайбурга. Теперь же "быкам" необходимо догонять не только мюнхенцев — вперед вырвались уже обе Боруссии. 

В целом, соперник не самых сложный. В первом аналогичном поединке Майнц пропустил от Лейпцига шесть безответных голов, но на сегодняшний день, хоть "карнавальники" звезд с неба не хватают, но коллектив довольно крепкий, который способен навязать борьбу сильным оппонентам.

Ориентировочные составы:

Майнц: Мюллер — Баку, Сент-Джаст, Ниахате, Мартин — Баррейру, Кунде — Онисиво, Боэциус, Куайссон — Матета

Лейпциг: Гулачи — Клостерманн, Упамекано, Хальстенберг — Нкунку, Сабитцер, Лаймер, Кампль, Анхелиньо — Поульсен, Вернер

Не сыграют: Центнер

footballпрогноз 1:4

Кельн — Фортуна
Воскресенье, 24 мая, РейнЭнерджи, 19:00. Прямая трансляция на Megogo

Заключительный матч тура. Кельн ударно проводит вторую половину сезона, да и из карантина команда вышла вполне неплохо, сыграв вничью с Майнцом. Другое дело, что "козлы" к середине второго тайма вели в два гола. У Фортуны задачи сложнее. Дюссельдорф находится в зоне переходных матчей, и первоначальной целью остается как можно дальше отдалиться от зоны вылета.

Ориентировочные составы:

Кельн: Хорн — Эхизибу, Борнау, Лейстнер, Каттербах — Схири, Гектор — Каинц, Ут, Якобс — Кордоба

Фортуна: Кастенмайер — Занка, Хоффманн, Гизельманн — Циммерман, Штегер, Моралес, Бериша, Зутнер — Караман, Хеннингс 

Не сыграют: Айхан, Штеффен

footballпрогноз 2:0

Таблица:

1 Бавария Бавария 26 58
2 Боруссия Д Боруссия Д 26 54
3 Боруссия М Боруссия М 26 52
4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 26 51
5 Байер Байер 26 50
6 Вольфсбург Вольфсбург 26 39
7 Фрайбург Фрайбург 26 37
8 Шальке Шальке 26 37
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 26 35
10 Кельн Кельн 26 33
11 Герта Герта 26 31
12 Унион Берлин Унион Берлин 26 30
13 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 25 28
14 Аугсбург Аугсбург 26 27
15 Майнц Майнц 26 27
16 Фортуна Фортуна 26 23
17 Вердер Вердер 25 18
18 Падерборн Падерборн 26 17