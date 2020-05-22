Германия

Главный тренер "шмелей" не стал исключать возвращение капитана команды на поле.

Вопреки слухам о том, что для Марко Ройса сезон окочен, главный тренер дортмундской Боруссии Люсьен Фавр еще надеется на помощь футболиста в этой кампании.

"Он еще не тренировался с командой. Мы надеемся, он вернется как можно скорее и еще поможет Боруссии в этом сезоне", — цитирует Фавра Goal.

Ройс отсутствует с середины февраля из-за травмы паха. 30-летний немец точно пропустит ближайший матч Боруссии – 26 мая против Баварии.

"Шмели" занимают второе место в Бундеслиге, отставая от мюнхенцев на четыре очка и на два пункта опережая Боруссию из Менхенгладбаха.