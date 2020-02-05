Германия

Немецкий хавбек получил серьезное повреждение.

Полузащитник Боруссии Дортмунд Марко Ройс выбыл на длительный срок из-за травмы, сообщает официальный твиттер немецкого клуба.

Ройс получил мышечное повреждение в кубковом матче с Вердером (2:3) в минувший вторник, покинув поле на 89-й минуте. По предварительным прогнозам, восстановление немецкого хавбека займет около четырех недель.

Травма не позволит Ройсу принять участие в первом матче с ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов, который запланирован на 18 февраля.

В текущем сезоне 30-летний игрок провел 26 поединков в футболке "шмелей", забив 12 голов и совершив 7 ассистов.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.