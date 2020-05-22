Германия

Польский нападающий начнет встречу против Униона в запасе.

Стали известны составы на берлинское дерби между Гертой и Унионом. У хозяев отсутствует купленный у Милана зимой поляк Кшиштоф Пентек, а в запасе Униона оказался капитан команды Феликс Кроос.

Герта: Ярстайн – Пекарик, Боята, Торунарига, Платтенхардт – Груйич, Шельбред – Лукебакио, Дарида, Кунья – Ибишевич.

Запасные: Шмарш, Миттельштедт, Клюнтер, Дилросун, Майер, Самарджич, Дардаи, Нганкам, Пьонтек.

Унион: Гикиевич – Хюбнер, Фридрих, Паренсен – Триммель, Премель, Андрих, Райхель – Ингвартсен, Бюлтер – Андерссон.

Запасные: Мориц, Суботич, Рьерсон, Малли, Кроос, Гентнер, Уджа, Меес, Польтер.

Матч начнется в 21:30 по киевскому времени. На данный момент Унион занимает 11-е место в таблице, опережая Герту на одно очко.