Германия

Немецкий голкипер доволен, что продлил соглашение с мюнхенской командой.

В среду, 20 мая, Мануэль Нойер пролонгировал контракт с Баварией до лета 2023 года.

"Я уверен в нашей команде и в клубе в целом. Мы будем показывать успешный футбол в ближайшие годы. Я рад играть за Баварию и быть ее капитаном. Хочу продолжать делать это как минимум до 2023 года".

"Одна из самых больших целей – сыграть в домашнем финале Лиги чемпионов-2021/22, как нам уже удалось в 2012 году".

"Для нас является мечтой сыграть там", — приводит слова Мануэля Нойера Goal.com.

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