Германия

Герта одолела Унион в дерби двух команд из Берлина.

В рамках 27-го тура чемпионата Германии Герта на своем поле принимала Унион. Как уже говорилось ранее, матчи проходят без зрителей, поэтому фактор домашнего поля мало, что решает.

Герта с легкостью сумела одолеть своего соперника, отправив четыре мяча в ворота Рафала Гикиевича. Это вторая победа подряд для коллектива Бруно Лаббадиа.

Обзор:

Герта – Унион 4:0

Голы: Ибишевич, 51, Лукебакио, 52, Кунья, 61, Боята, 77.

Герта: Ярстайн – Пекарик, Боята, Торунарига, Платтенхардт – Груйич, Шельбред – Лукебакио (Дилросун, 76), Дарида, Кунья (Миттельштедт, 66) – Ибишевич (Пьонтек, 75).

Унион: Гикиевич – Хюбнер, Фридрих, Паренсен – Триммель, Премель, Андрих (Кроос, 72), Райхель (Рьерсон, 63) – Ингвартсен (Уджа, 57), Бюлтер (Малли, 63) – Андерссон (Польтер, 71).

Предупреждения: Лукебакио, Груйич – Паренсен.