Германия

Стали известны стартовые составы команд на матч 27 тура Бундеслиги между Боруссией М и леверкузенским Байером.

Главный тренер Байера Петер Бос произвел несколько изменений в стартовом составе своей команды по сравнению с матчем против бременского Вердера. Так, в поединке с Боруссией М в основе сыграют центральный защитник Александар Драгович и фланговый полузащитник Карим Беллараби. Марко Розе же решил не менять победный состав, который в прошлом туре обыграл франкфуртский Айнтрахт.

Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини — Нойхаус, Штробль — Хоффман, Эмболо, Тюрам — Плеа

Запасные: Грюн, Вендт, Янчке, Крамер, Штиндль, Бенеш, Херрманн, Раффаэль, Траоре

Байер: Градецки — Вайзер, Тапсоба, Драгович, Синкгравен — Арангис, С. Бендер — Беллараби, Демирбай, Диаби — Хаверц

Запасные: Озджан, Ломб, Венделл, Амири, Баумгартлингер, Вирц, Паулиньо, Бейли, Аларио

Матч Боруссия М — Байер начнется в 16:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.