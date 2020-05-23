Германия

Стали известны стартовые составы команд на поединок двадцать седьмого тура немецкой Бундеслиги между мюнхенской Баварией и франкфуртским Айнтрахтом.

Проблема с мышцами не позволит испанскому полузащитнику мюнхенской Баварии принять участие в ближайшем матче чемпиона Германии в Бундеслиге. Ханс-Дитер Флик на этом фоне предпочел использовать Ивана Перишича в качестве одного из фланговых полузащитников, а на другой стороне поля от хорвата сыграет француз Кингсли Коман. Бросавшийся в глаза во время матча против Унион Берлин лишний вес у Сержа Гнабри послужил достаточной причиной для того, чтобы оставить немца на скамейке.

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Горецка — Коман, Мюллер, Перишич — Левандовски.

Запасные: Ульрайх, Одриосола, Мартинес, Кюизанс, Эрнандес, Гнабри, Май, Майер, Зиркзее.

Айнтрахт: Трапп — Туре, Ильзанкер, Хинтереггер, Н'Дика — да Коста, Роде, Фернандес, Костич — Гачинович — Силва.

Запасные: Реннов, де Гузман, Соу, Дост, Камада, Торро, Хасебе, Чендлер, Дурм.

Матч Бавария — Айнтрахт начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.