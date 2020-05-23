Германия

Санкт-Паули стал первой командой в истории, которая в официальном матче провела четыре замены в течение одной минуты.

В 27-м туре первенства второй Бундеслиги произошло знаменательное событие: в матче Дармштадт — Санкт-Паули гости в течение 60-ти секунд произвели четыре замены, чего раньше в Германии не делал никто — сообщает Sky Sports.

С 61-й по 62-ю минуты тренер команды из Гамбурга Йос Лухукай при счете 1:0 решил переломить ход событий, сменив чуть ли не половину полевых игроков, но это привело лишь к тому, что хозяева забили еще трижды и одержали итоговую победу со счетом 4:0.

Интересно, что положил начало рекордной серии замен наш соотечественник Борис Тащи, уступивший место на поле Йоханнесу Флюму на 61-й минуте.

После 27-ми матчей Санкт-Паули лишь на 5 очков оторвался от плей-офф за выживание