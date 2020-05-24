Германия

Немецкий хавбек серьезно настроен на борьбу за чемпионство.

В 27-м туре немецкой Бундеслиги Бавария устроила голевую феерию с Айнтрахтом, забив в ворота соперника пять мячей (5:2). Полузащитник мюнхенского гранда Томас Мюллер поделился эмоциями от столь результативного матча, а также высказался о предстоящем противостоянии с дортмундской Боруссией.

"Это был очень важный матч для нас. После того, как Дортмунд выиграл свой поединок, мы также хотели победить. Комплимент команде, все были заведены. Мы должны сами мотивировать себя показывать максимум. Нам это очень хорошо удалось. Пропустить два мяча, конечно, было неприятно. Однако наша игра в общем и целом была довольно хорошей".

"В матче с Дортмундом мы должны продемонстрировать, что и без зрителей мы можем играть с большой страстью. Для нас это очень важная неделя. Мы поставили перед собой цель одержать три победы. Мы движемся вперед, Дортмунд тоже, все мы ждем вторника с большим нетерпением. Мы хотим привезти серебряную салатницу туда, где ее место — в Мюнхен!" — приводит слова Мюллера официальный сайт Баварии.

Напомним, матч Боруссия Дортмунд — Бавария Мюнхен состоится 26 мая в 19:30 по киевскому времени. Представляем вашему вниманию видео голов и обзор поединка Бавария — Айнтрахт.