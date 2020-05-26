Германия

Football.ua анонсирует центральный поединок 28-го тура чемпионата Германии.

После рестарта Бундеслига продолжает нас радовать огненными поединками. В прошлых турах отгремели дерби Берлина и Рурское дерби, которые получились очень результативными, а сейчас же, пожалуй, нас ожидает чуть ли не главный поединок всей второй половины сезона в чемпионате Германии. Дер-Классикер, в котором сразятся команды, которые находятся на вершине турнирной таблицы. Без преуменьшений, нас ждет поединок, имеющий огромное влияние на борьбу за серебряную салатницу.

Боруссия Д — Бавария

Вторник, 26 мая, Сигнал Идуна Парк, 19:30. Прямая трансляция на Megogo.

Заключительная фаза сезона повторяет прошлый розыгрыш. Дортмунд и Мюнхен ведут отчаянную борьбу за первое место, и очень многое решится в очном противостоянии. Естественно, есть еще Лейпциг, который будет лишь рад потере очков кого-то из грандов, а также Байер и Гладбах имеют теоретические шансы ухватиться за золотые медали. Как бы там ни было, именно сегодняшние оппоненты остаются главными претендентами на триумф в Бундеслиге.

Обе команды очень ударно вышли из карантина. Бавария, опережавшая ближайшего конкурента в лице "шмелей" на четыре очка, без проблем выиграла в стартовом матче Унион (2:0), а в прошедшем туре в родных стенах перестреляла Айнтрахт (5:2). У Боруссии были соперники несколько серьезнее. В вышеупомянутом Рурском дерби команда Фавра уничтожила Шальке, забив четыре безответных гола, а затем уже в гостях у Вольфсбурга отпраздновала уверенную победу со счетом 2:0. Что стоит отметить, оборона Дортмунда не пропустила в двух матчах, сохранив ворота на замке, но это не самый сильный компонент их игры в этом сезоне.

Кадрово коллективы также находятся в равных условиях. Боруссии не поможет Марко Ройс, без которого, откровенно, дортмундцы играть уже научились. Кроме того, хозяевам встречи не поможет Нико Шульц и Дан-Аксель Загаду, под вопросом участие Акселя Витселя. У Баварии же все потери касаются центра поля. И если отсутствие Филиппе Коутиньо и Карентена Толиссо смертельным назвать никак нельзя, то травма Тьяго Алькантары — это куда более серьезный момент.

Обратимся к статистике. Дер Классикер последних лет имеет стабильную тенденцию — побеждает домашняя команда. И если трибуны Сигнал Идуна Парк были бы заполнены болельщиками, то, учитывая оптимальную форму Боруссии, хозяев можно было бы окрестить фаворитами. Тем не менее, столь яркое дерби будет сопровождаться тоскливой тишиной, а значит и преимущества в виде фактора домашнего поля как такового не будет.

В современной истории, начиная с первого чемпионства Дортмунда под руководством Юргена Клоппа, команды встречались в рамках разных турниров 33 раза. Мюнхенцы отпраздновали победу в 14 поединках, "шмели" — в 12. В текущем же сезоне Бундеслиги в аналогичном противостоянии на Альянц Арене Бавария не заметила соперника, наколотив четыре мяча. С тех пор, правда, атакующие редуты Дортмунда серьезно укрепились в лице Эрлинга Холанда, который уже забил десять голов в девяти играх чемпионата. Статистически, норвежец забивает каждые 69 минут. К слову, Левандовски, в свою очередь, один гол каждые 82 минуты.

Так кто же фаворит? Рискнем отдать небольшое преимущество Дортмунду. И не потому что они играют дома. Вывод сделан на основе тех двух поединков, что команды уже провели в Бундеслиге. Игра подопечных Фавра кажется более сбалансированной, да и помимо того, что они не пропускали голы, даже серьезных моментов у их ворот не возникало, в то время, как баварцы на Альянц Арене дважды пропустили от кризисного Айнтрахта. И все же, в рамках Дер-Классикер подобные мелочи не играют особой роли.

Победа Баварии позволит ей оторваться на семь очков от преследователей, что станет серьезнейшим аргументов в борьбе за титул. Три очка для дортмундцев позволят им максимально приблизиться к "красным", еще сильнее подогрев интригу в гонке. А ничья? А ничья будет в пользу Лейпцига, Гладбаха и Байера.