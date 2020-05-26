Германия

Элегантный гол Йосуа Киммиха принес вторую победу в сезоне Бундеслиги коллективу Ханса-Дитера Флика (1:0).

Очередной эпизод "Der Klassiker" — противостояние между дортмундской Боруссией и мюнхенской Баварией, которое в этот раз проходило на поле стадиона "Зигналь-Идуна-Парк" в рамках двадцать восьмого тура немецкой Бундеслиги — стал первым серьезным противостоянием между клубами из стран условной группы "топ-5" чемпионатов, пострадавших от послекарантинного периода. Нет сомнения, что трибуны арены в Дортмунде в этот большой футбольный вечер для всей Германии были бы заполонены до отказа, однако в реалиях современности пришлось ограничиться допустимой нормой в 240 человек — непосредственных участников действа, журналистов и обслуживающего персонала.

А ведь домашняя поддержка для "шмелей" была бы очень кстати, даже не смотря на уверенное шествие коллектива Люсьена Фавра после двухмесячной паузы. Боруссия спокойно разобралась с гельзенкирхенским Шальке в Рурском дерби (4:0), а затем обыграла Вольфсбург (2:0). Все это проходило в контексте подготовки к возможному взятию реванша у "Красной машины" за разгром в первом круге на "Альянц Арене" (0:4).

Сама же Бавария словно и не ощутила карантинного периода, продолжив гегемонию на внутренней арене победами над Унион Берлин (2:0), которому "желто-черные" уступили в гостях в первом круге, а также очередной голевой перестрелкой с франкфуртским Айнтрахтом (5:2), ставшей возможной благодаря персональной активности Мартина Хинтереггера.

Очевидно, что команда из Дортмунда находится в данный момент сезона на ступень выше "орлов" как в плане физических кондиций, так и в слаженности работы. Гостям отчетной встречи пришлось прочувствовать исходящую от Эрлинга Холанда опасность уже на первых минутах, когда норвежец подловил Нойера на ошибке при дальнем выходе из ворот, но Боатенг спас команду от пропущенного гола практически на линии ворот.

Похожим действием в середине первого тайма отметился и центральный защитник Боруссии Лукаш Пищек, отразив удар Гнабри с близкой дистанции. К тому моменту "красные" окончательно освоились на поле и начали нагружать Романа Бюрки работой. Голкипер Дортмунда изрядно постарался при отражении ударов Горецки и Комана по ходу первой половины, но уже перед самым ее завершением словил эффектную "бабочку" (мелодичное "Der Schmetterling", если по-немецки) от Йосуа Киммиха из-за пределов штрафной.

На изящном этюде от одного из опорных полузащитников мюнхенцев первые 45 минут дуэли подошли к концу. Защитников Баварии изрядно измотали фланговые игроки соперников, однако Альфонсо Дэвис так и не позволил Холанду ни разу нарастить желаемую дистанцию, а через левый вектор "шмели" практически не атаковали.

Уже в начале второго тайма Фавр попытался перевернуть ход встречи за счет выходов на замену Брандту и Дилейни, Санчо и Джана, соответственно. Такой маневр позволил Боруссии немного поднять градус около чужой штрафной спустя около четверти часа, однако обострения имени Холанда и Дауда так и останутся единственными верными возможностями хозяев отквитаться за пропущенный мяч.

Ханс-Дитер Флик придержал ротацию внутри своего коллектива практически до завершения встречи, а когда обрушил на ход поединка череду замен, то попросту сбил последний атакующий порыв соперников. Бавария мало владела мячом во второй половине, при этом все равно сумев опасно сходить к чужим воротам несколько раз, но от очередного гола Левандовски Бюрки спасла штанга, а перед этим и сам голкипер отразил непростой выстрел Горецки. Получается, что шедевр Киммиха и стал решающим. Вполне вероятно, что и не только для отчетной встречи.

В следующем туре дортмундская Боруссия отправится в гости к Падерборну, а мюнхенская Бавария на своем поле примет Фортуну из Дюссельдорфа.

Боруссия Д — Бавария 0:1

Гол: Киммих, 43

Боруссия Д: Бюрки — Пищек (Гетце, 80), Хуммельс, Аканжи — Хакими, Дауд (Витсель, 85), Дилейни (Джан, 46), Геррейру — Азар, Холанд (Рейна, 71), Брандт (Санчо, 46).



Бавария: Нойер — Павар, Боатенг (Эрнандес, 85), Алаба, Дэвис — Киммих, Горецка — Коман (Перишич, 73), Мюллер, Гнабри (Мартинес, 87) — Левандовски.

Предупреждения: Хуммельс, Дауд — Мюллер, Дэвис.