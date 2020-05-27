Германия

Хавбек Боруссии Д признал, что у его команды нет шансов на трофей.

Бавария минимально обыграла дортмундскую Боруссию и укрепила свое лидерство в турнирной таблице.

"Мы должны быть реалистами. Бавария опережает нас на семь пунктов".

"Нужно выиграть оставшиеся матчи, но, если ничего не случится, Бавария – чемпион", — приводит слова Эмре Джана Bayern&Germany.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Боруссия Д — Бавария.