Германия 27 мая 2020, 00:51 Джан: Бавария — чемпион, будем реалистами Хавбек Боруссии Д признал, что у его команды нет шансов на трофей. ЭМРЕ ДЖАН, GETTY IMAGES 27 мая 2020, 00:51 Бавария минимально обыграла дортмундскую Боруссию и укрепила свое лидерство в турнирной таблице. "Мы должны быть реалистами. Бавария опережает нас на семь пунктов". "Нужно выиграть оставшиеся матчи, но, если ничего не случится, Бавария – чемпион", — приводит слова Эмре Джана Bayern&Germany. На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Боруссия Д — Бавария. Люди Эмре Джан Команды Бавария Боруссия Д Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте