Германия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Германии.

Завершился центральный поединок 28-го тура немецкой Бундеслиги, в котором Бавария минимально обыграла дортмундскую Боруссию и укрепила свое лидерство в турнирной таблице.

Автором единственного и победного гола в этом матче стал Йосуа Киммих, который воспользовался ошибкой голкипера Романа Бюрки в игре на линии и впечатляюще поразил ворота соперника.

Смотрите видео голов и обзор матча Боруссия Д — Бавария:

Боруссия Д — Бавария 0:1

Гол: Киммих, 43

Боруссия Д: Бюрки — Пищек (Гетце, 80), Хуммельс, Аканжи — Хакими, Дауд (Витсель, 85), Дилейни (Джан, 46), Геррейру — Азар, Холанд (Рейна, 71), Брандт (Санчо, 46).



Бавария: Нойер — Павар, Боатенг (Эрнандес, 85), Алаба, Дэвис — Киммих, Горецка — Коман (Перишич, 73), Мюллер, Гнабри (Мартинес, 87) — Левандовски.

Предупреждения: Хуммельс, Дауд — Мюллер, Дэвис.