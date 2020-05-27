Германия

Защитник рассказал о своей работе на поле.

Крайний защитник Баварии Альфонсо Дэвис поведал о своей роли на поле, заявив, что ему еще предстоит познать свою позицию.

"Очевидно, что, будучи молодым игроком, я часто теряю позиции, и я рад, что у меня есть скорость и другие навыки. Я рад, что я разнообразный игрок".

"Это фактор в моей игре, которым я пользуюсь очень хорошо, но я думаю, что за долгие годы работы с этой командой я определенно узнаю больше о своей позиции, лучшей работе в обороне, чтобы не выглядело, как будто я футболист вне позиции", — цитирует Дэвиса Goal.

Напомним, канадский защитник в составе Баварии сумел одержать минимальную победу в Дер Классикер против Боруссии Д.