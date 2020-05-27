Германия

Тренер похватил вингера дортмундской команды.

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик высказал свое мнение об игре крайнего полузащитника Боруссии Д Джейдона Санчо.

"Я не люблю говорить об игроках, которые защищают цвета других клубов. Могу сказать, что у Санчо есть высочайший уровень, он очень хорошо показывает себя, выступая за Боруссию".

"Он большой талант и обладает огромным потенциалом. Вот почему мы просто должны признать, что у Дортмунда есть очень хороший игрок", — цитирует Флика Goal.

Ранее немецкий специалист прокомментировал победу своей команды в Дер Классикер.