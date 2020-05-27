Германия

Менеджер баварцев — о матче против Боруссии Д.

Главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик подвел итог поединка против Боруссии Д, в котором "красные" минимально победили.

"Это была важная победа, мы сделали большой шаг вперед к конечному успеху. Я выиграю свой первый тренерский титул? Я не тренер, который слишком много думает о будущем".

"Просто приятно быть впереди на семь очков. До зимнего перерыва мы отставали на четыре очка, и в этом году нам удалось сыграть как в успешный, так и результативный футбол", — приводит слова Флика Goal.

К слову, немецкий специалист, одолев Дортмунд, сумел повторить рекорд Пепа Гвардиолы у руля Баварии.