Германия

Состоялись матчи 28-го тура чемпионата Германии.

В 28-м туре Шальке потерпел очередное поражение после возобновления первенства Бундеслиги, на сей раз уступив Фортуне — 1:2.

Не удалось совершить камбэк, как в прошлом туре, Кельну. Хоффенхайм был сильнее — 3:1 — и обошел в турнирной таблице Шальке.

Матчи Аугсбург — Падерборн и Унион — Майнц завершились вничью — 0:0 и 1:1.

Хоффенхайм — Кельн 3:1

Голы: Баумгартнер, 11, 46, Цубер, 48 — Кайнц, 60.

Хоффенхайм: Бауманн – Кадержабек, Пош, Хюбнер, Цубер – Гриллич (Руди, 46), Самасекку – Сков, Баумгартнер (Гайгер, 77), Бруун Ларсен (Нордтвейдт, 52) – Даббур (Бебу, 58).

Кельн: Хорн – Эхизибуэ (Мере, 32), Борно, Ляйстнер, Шмитц (Гектор, 82) – Скири, Речбечай – Дрекслер (Кайнц, 56), Ут (Теродду, 82), Якобс – Кордоба (Модест, 82).

Предупреждения: Хюбнер, Гриллич, Даббур, Нордтвейдт, Бебу — Якобс.

Удаления: Хюбнер, 50 — Борно, 26.

На 77-й минуте Ут не реализовал пенальти (вратарь).

Фортуна — Шальке 2:1

Голы: Хеннингс, 63, Караман, 68 — Маккенни, 53

Фортуна: Кастенмайер – Айхан, Хоффманн, Зуттнер (Гисельманн, 70) – Циммерманн, Штегер, Соботтка (Бодзек, 61), Бериша (Моралес, 81), Томми – Караман, Хеннингс (Скрибски, 81).

Шальке: Шуберт – Кенни, Кабак, Сане, Настасич, Ощипка – Матондо (Тодибо, 85), Маккенни, Шепф, Калиджури (Кутуджу, 74) – Бургшталлер (Грегорич, 74).

Предупреждения: Хоффманн, Соботтка, Бодзек — Кабак, Бургшталлер.

Аугсбург — Падерборн 0:0

Аугсбург: Люте – Фрамбергер, Эдвай (Гувелеув, 75), Удуохай, Макс (Лихтштайнер, 82) – Хедира, Байер (Груэсо, 67) – Рихтер (Саренрен-Бази, 67), Левен (Кордова, 75), Варгас – Нидерлехнер.

Падерборн: Цингерле – Янс (Золински, 88), Хюнемайер, Шонлау, Коллинз – Антви-Анджей, Гжасула (Сабири, 79), Василиадис (Риттер, 87), Холтманн (Прегер, 62) – Мамба (Михель, 62), Србены.

Предупреждения: Гувелеув — Гжасула.

Унион — Майнц 1:1

Голы: Ингвартсен, 33 — Баку, 13.

Унион: Гикиевич – Фридрих, Шлоттербек, Суботич – Триммель, Гентнер, Андрих, Рьерсон – Ингвартсен (Меес, 74), Бюльтер (Премель, 65) – Андерссон.

Майнц: Мюллер – Баку, Брума, Хак, Ниахате – Баррейро, Кунде (Латца, 82) – Авонийи (Онисиво, 63), Боэтиус, Куайсон (Чи Дон Вон, 73) – Матета (Салаи, 82).

Предупреждения: Андрих, Шлоттербек, Фридрих — Боэтиус, Латца.

Удаление: Андрих, 41.