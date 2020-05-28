Вашему вниманию видеообзор матча Бундеслиги.
Фортуна - Шальке, Getty Images
28 мая 2020, 09:50
В Дюссельдорфе состоялся поединок 28-го тура Бундеслиги, в котором Фортуна принимала Шальке. Победу одержали хозяева.
Фортуна — Шальке 2:1
Голы: Хеннингс, 63, Караман, 68 — Маккенни, 53
Фортуна: Кастенмайер – Айхан, Хоффманн, Зуттнер (Гисельманн, 70) – Циммерманн, Штегер, Соботтка (Бодзек, 61), Бериша (Моралес, 81), Томми – Караман, Хеннингс (Скрибски, 81).
Шальке: Шуберт – Кенни, Кабак, Сане, Настасич, Ощипка – Матондо (Тодибо, 85), Маккенни, Шепф, Калиджури (Кутуджу, 74) – Бургшталлер (Грегорич, 74).
Предупреждения: Хоффманн, Соботтка, Бодзек — Кабак, Бургшталлер.