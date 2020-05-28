Вашему вниманию видеообзор матча 28-го тура Бундеслиги.
Хоффенхайм - Кельн, Getty Images
28 мая 2020, 10:12
В Зинсхайме на Рейн-Некар-Арене состоялся поединок 28-го тура Бундеслиги, в котором Хоффенхайм успешно для себя принял Кельн.
Хоффенхайм — Кельн 3:1
Голы: Баумгартнер, 11, 46, Цубер, 48 — Кайнц, 60.
Хоффенхайм: Бауманн – Кадержабек, Пош, Хюбнер, Цубер – Гриллич (Руди, 46), Самасекку – Сков, Баумгартнер (Гайгер, 77), Бруун Ларсен (Нордтвейдт, 52) – Даббур (Бебу, 58).
Кельн: Хорн – Эхизибуэ (Мере, 32), Борно, Ляйстнер, Шмитц (Гектор, 82) – Скири, Речбечай – Дрекслер (Кайнц, 56), Ут (Теродду, 82), Якобс – Кордоба (Модест, 82).
Предупреждения: Хюбнер, Гриллич, Даббур, Нордтвейдт, Бебу — Якобс.
Удаления: Хюбнер, 50 — Борно, 26.
На 77-й минуте Ут не реализовал пенальти (вратарь).