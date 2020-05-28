Германия

Хавбек похвалил своего молодого одноклубника.

Полузащитник Боруссии Д Томас Дилейни прокомментировал игру вингера команды Джейдона Санчо.

"Очевидно, он один из самых больших талантов, с которыми я играл. С таким талантом на него оказывается большое давление, и я думаю, что он постепенно начинает чувствовать это и в сборной Англии, и в клубе".

"До этого момента он был талантом, выступавшим очень хорошо, выступавшим лучше, чем он ожидал, но всегда есть следующий шаг, и это будет интересно. Следующий шаг в его карьере и его развитии", — сказал Дилейни ESPN.

Ранее лестные комментарии в адрес английского футболиста высказал главный тренер Баварии Ханси Флик.