Состоялись два поединка чемпионата Германии.
Майнц - Хоффенхайм, getty images
30 мая 2020, 18:29
Хоффенхайм в рамках 29-го тура чемпионата Германии пожаловал в гости к Майнцу и добыл победу с минимальным счетом благодаря голу Бебу.
Майнц — Хоффенхайм 0:1
Гол: Бебу, 43
Майнц: Мюллер — Ниаките, Брума, Хак (Бросински, 46) — Квайсон (Салаи, 76), Баку, Фернандес, Баррейро (Кунде, 76), Боэтиус (Онисво, 46) — Матета (Озтунали, 46), Авоньи
Хоффенхайм: Бауманн — Нордтвейт, Пош, Богард (Акпогума, 46) — Сков, Руди, Самассеку, Цубер (Бичакчич, 46) — Баумгартнер (Гейгер, 86), Ларсен (Бебу, 37) — Даббур (Байер, 72)
Предупреждения: Баку, Брума, Боэтиус, Баррейро — Богард, Самассеку, Руди
Шальке продолжил череду поражений неудачным домашний поединком против Вердера, который благодаря победе приблизился к Фортуне.
Шальке — Вердер 0:1
Гол: Биттенкурт, 33
Шальке: Нюбель — Кабак, Сане, Тодибо (Очипко, 46) — Кенни, Маккенни (Бужеллаб, 55), Шепф, Миранда (Бургшталлер, 80) — Калиджури, Грегорич (Кутуджу, 58), Матондо (Раман, 46)
Вердер: Павленка — Гебре Селассие, Лангкамп, Мойсандер, Фридль — Эггештайн, Фогт, Классен — Биттенкурт (Осако, 46, Гросс, 90+1) — Саргент (Баргфреде, 70), Рашица (Зельке, 58)
Предупреждения: Грегорич, Тодибо, Маккенни — Лангкамп, Осако