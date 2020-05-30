Германия

Состоялись два поединка чемпионата Германии.

Хоффенхайм в рамках 29-го тура чемпионата Германии пожаловал в гости к Майнцу и добыл победу с минимальным счетом благодаря голу Бебу.

Майнц — Хоффенхайм 0:1

Гол: Бебу, 43

Майнц: Мюллер — Ниаките, Брума, Хак (Бросински, 46) — Квайсон (Салаи, 76), Баку, Фернандес, Баррейро (Кунде, 76), Боэтиус (Онисво, 46) — Матета (Озтунали, 46), Авоньи

Хоффенхайм: Бауманн — Нордтвейт, Пош, Богард (Акпогума, 46) — Сков, Руди, Самассеку, Цубер (Бичакчич, 46) — Баумгартнер (Гейгер, 86), Ларсен (Бебу, 37) — Даббур (Байер, 72)

Предупреждения: Баку, Брума, Боэтиус, Баррейро — Богард, Самассеку, Руди

Шальке продолжил череду поражений неудачным домашний поединком против Вердера, который благодаря победе приблизился к Фортуне.

Шальке — Вердер 0:1

Гол: Биттенкурт, 33

Шальке: Нюбель — Кабак, Сане, Тодибо (Очипко, 46) — Кенни, Маккенни (Бужеллаб, 55), Шепф, Миранда (Бургшталлер, 80) — Калиджури, Грегорич (Кутуджу, 58), Матондо (Раман, 46)

Вердер: Павленка — Гебре Селассие, Лангкамп, Мойсандер, Фридль — Эггештайн, Фогт, Классен — Биттенкурт (Осако, 46, Гросс, 90+1) — Саргент (Баргфреде, 70), Рашица (Зельке, 58)

Предупреждения: Грегорич, Тодибо, Маккенни — Лангкамп, Осако