Германия

Полузащитник Униона Феликс Кроос рассказал о возобновлении Бундеслиги и отношениях с братом Тони, выступающим за Реал.

Феликс Кроос надеется, что вскоре футбол станет таким, как был до пандемии, и не исключает возможности когда-нибудь сыграть против своего брата Тони.

Мы не знали, когда вернемся на поле, и вернемся ли вообще

"Я очень рад, что Бундеслига наконец-то возобновилась, – цитирует полузащитника Униона AS. – Для всех игроков атмосфера неопределенности была очень тяжелой, ведь мы не знали, когда вернемся на поле, и вернемся ли вообще".

"Я не боялся возвращения в игру, ведь если соблюдать все требования безопасности, регулярно проходить тестирование, то риск минимальный. Куда большую опасность таил сжатый период подготовки, ведь из-за интенсивности занятий был высок риск травмы".

Игра без болельщиков шокирует, но сейчас это единственная возможность возобновить футбол

"Игра без болельщиков, конечно, шокирует. В недавнем дерби против Герты на Олимпийском в Берлине было пусто, хотя обычно собирается 70 000... Это непривычно, но на данном этапе — единственный путь возобновить футбол. Нет смысла жаловаться, остается лишь надеяться, что вскоре футбол станет таким же, каким был до карантина".

"Во время карантина, чтобы как-то отвлечься, мы с Тони записывали подкасты, обсуждая самые разные вопросы, не только футбол. Это было весело. Мы с Тони всегда были очень близки. Он старше меня на год, но мы играли в одной детской команде, да и постоянно были вместе, пока он в 16 лет не уехал в Мюнхен".

Тони был невероятно талантлив, но один на один я его обыгрывал

"С самого начала было видно, что Тони невероятно талантлив и его ждет блестящее будущее. Мне же приходилось более упорно трудиться. Возможно, именно поэтому я чаще его обыгрывал, когда мы играли один на один".

"Когда Тони получил предложение перейти в Реал, он согласился сразу. Это вполне естественно, я поступил бы так же, но меня не приглашали. Хотя кто знает, что будет в будущем. Возможно, когда-нибудь мы сыграем друг против друга на профессиональном уровне. Может, в Испании, может, в Германии".

"В чемпионате Германии всегда было много талантливых игроков. Не удивительно, что Реал и сейчас интересуется некоторыми из них. Самые яркие игроки из нынешней молодежи — это Холанд и Хакими. Они совсем разные. Первый — мощный, таранный форвард, забивающий очень много. Второй — очень техничный и умный. Но оба — мирового класса".

29-летний Феликс Кроос выступал за Ганзу (29 матчей во всех турнирах, 0 голов), Вердер (70, 1) и Унион (100, 8).