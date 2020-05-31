Германия

Легенда сборной Германии может начать тренерскую карьеру.

Бывший полузащитник мюнхенской Баварии и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер рассказал, чем планирует заниматься после завершения профессиональной карьеры футболиста. Немец признался, что готов попробовать себя на тренерском мостике.

"Если мне понравится какое-то предложение в будущем, то я готов его рассмотреть. Но если я начну тренерскую работу, то хочу чего-то в ней достичь".

"Мне нравится анализировать игры, особенно после долгой карьеры, во время которой я достаточно много уделял времени своей семье", — приводит слова Швайнштайгера Goal.

Напомним, ранее Бастиан Швайнштайгер прокомментировал предстоящий уход Марио Гетце из дортмундской Боруссии.