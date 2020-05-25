Германия

Легенда сборной Германии считает, что Марио сможет перезапустить карьеру в другом клубе.

Руководство дортмундской Боруссии несколько дней назад выступило с объявлением, что полузащитник Марио Гетце сменит клубную прописку предстоящим летом.

После этой новости футбольную общественность начал интересовать вопрос: где немецкий хавбек продолжит свою карьеру? Бывший полузащитник мюнхенской Баварии и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер считает, что это будет далеко не топ-клуб.

"Я думаю, это очень неудачный сезон. Мы все знаем, что Марио Гетце считался невероятно талантливым футболистом, когда был моложе. Ему сейчас 27 лет, а летом будет 28. Это лучшие годы в футболе".

"Гетце не обязательно должен переходить в лучший клуб Европы. Надеюсь, что он найдет именно ту команду, в котором он будет играть", — приводит слова Швайнштайгера Goal со ссылкой на ARD-Sportschau.

Ранее сообщалось, что Марио Гетце попал в сферу интересов сразу четырех клубов итальянской Серии А.