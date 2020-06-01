Германия

Предлагаем вашему вниманию котировки на поединок чемпионата Германии.

Во встрече 29-го тура Бундеслиги Кельн попытается сдержать напор РБ Лейпцига в родных стенах.

Преимущество в предматчевых раскладах имеют гости. Так, коэффициент Parimatch на победу "быков" составляет 1,48, на ничью – 5, а на победу Кельна – 6,2.

Хороший коэффициент предлагается на то, что команды отметятся тремя и более голами. Поставить на такой исход можно с показателем 1,97.

Любителей нестандартных прогнозов может заинтересовать ставка "Вернер Т. забьет первый гол и результат матча: победа РБ Лейпциг". Коэффициент — 4,6.

Матч Кельн — РБ Лейпциг начнется в 21:30 по киевскому времени.