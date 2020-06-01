Германия

"Козлы" забили первыми, но удержать победу не смогли.

Счет в матче Кельна с Лейпцигом был открыт уже на 7-й минуте – отличился форвард хозяев Хон Кордоба. Гости на это ответили мячами Патрика Шика, Кристофера Нкунку и Тимо Вернера.

Кельн попытался было огрызнуться голом Модеста на 57-й, но уже через две минуты у "быков" снова было преимущество в два мяча – забил Дани Ольмо.

Кельн – Лейпциг 2:4

Голы: Кордоба, 7, Модест, 55 – Шик, 20, Нкунку, 38, Вернер, 50, Ольмо, 57.

Кельн: Хорн – Шмитц (Мере, 75), Ляйстнер, Чичос, Каттербах – Шкири, Гектор – Кайнц (Дрекслер, 58), Реджбечай (Тильманн, 58), Якобс (Теродде, 75) – Кордоба (Модест, 24).

Лейпциг: Гулачи – Мукиеле, Клостерманн, Упамекано, Анхелиньо – Ольмо (Форсберг, 85), Забитцер, Лаймер (Адамс, 59), Нкунку – Вернер, Шик (Айдара, 68).

Предупреждения: Дрекслер, Ляйстнер – Форсберг.