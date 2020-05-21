Германия

Два игрока гельзенкирхенцев получили повреждения.

Медицинский штаб Шальке отрапортовал о двух футболистах с повреждениями. Речь идет об Амине Арите и Жан-Клере Тодибо.

Защитник, арендованный у Барселоны, получил травму лодыжки, а у марокканского полузащитника мышечные проблемы.

Повреждения футболисты получили в Рурском дерби, которое завершилось проигрышем гельзенкирхенцев со счетом 0:4.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Боруссия Д — Шальке.