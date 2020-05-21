Два игрока гельзенкирхенцев получили повреждения.
Амин Арит, getty images
21 мая 2020, 12:58
Медицинский штаб Шальке отрапортовал о двух футболистах с повреждениями. Речь идет об Амине Арите и Жан-Клере Тодибо.
Защитник, арендованный у Барселоны, получил травму лодыжки, а у марокканского полузащитника мышечные проблемы.
Повреждения футболисты получили в Рурском дерби, которое завершилось проигрышем гельзенкирхенцев со счетом 0:4.
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