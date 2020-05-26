Германия

Суат Сердар получил травму левого колена.

Шальке продолжает терять футболистов после выхода из карантина и возобновления Бундеслиги. Как сообщает пресс-служба "горняков", полузащитник Суат Сердар получил травму и выбыл до конца сезона.

23-летнему немцу диагностировали частичный разрыв связки левого колена, из-за которого он не сможет выйти на поле в течение следующих нескольких месяцев.

Суат Сердар в текущем сезоне провел за Шальке 20 матчей в Бундеслиге, в которых он забил семь голов. Он является лучшим бомбардиром своей команды в нынешней кампании.

Ранее сообщалось, что два других игрока Шальке Амин Арит и Жан-Клер Тодибо получили повреждения, но об их сроках восстановления ничего неизвестно.