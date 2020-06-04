Германия

Свен хочет играть, а не просто быть третьим вратарем мюнхенцев.

Дублер Мануэля Нойера в Баварии Свен Ульрайх в ближайшее трансферное может покинуть клуб в поисках игровой практики. Такое решение обусловлено тем, что ряды мюнхенцев летом пополнит молодой голкипер Шальке Александр Нюбель, на которого в перспективе рассчитывают как на замену Нойеру.

Следующим клубом Ульрайха может стать как раз Шальке, сообщает Bild. В Гельзенкирхене не совсем довольны игрой 21-летнего Маркуса Шуберта. Бавария вряд ли будет возражать против ухода Ульрайха, чей контракт рассчитан до лета 2021 года.

Кроме Ульрайха в сфере интересов Шальке еще двое вратарей – принадлежащий Ман Сити голкипер Фортуны Зак Стеффен и Марк Флеккен из Фрайбурга.

В текущем сезоне 31-летний Ульрайх не провел ни единой минуты в официальных матчах за Баварию.