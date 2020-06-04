Германия

Швед останется в немецком клубе еще на один сезон.

Защитник Оскар Вендт продлил соглашение с Боруссией Менхенгладбах, сообщает официальный твиттер немецкого клуба.

Шведский фулбек поставил подпись под новым годичным соглашением с "жеребцами". Контракт опытного футболиста с Гладбахом истекал летом, но клуб решил сохранить его еще на один сезон.

Вендт выступает в составе Боруссии М с 2011 года, перейдя из Копенгагена. В текущем сезоне 34-летний игрок провел 27 поединков в футболке "черно-бело-зеленых", отличившись двумя голами и четырьмя ассистами.