Германия

Оливер Минцлафф высказался о будущем немецкого форварда.

Исполнительный директор РБ Лейпциг Оливер Минтцлафф рассказал о сумме, за которую клуб готов отпустить своего ключевого форварда Тимо Вернера. Функционер заявил, что сумма в 52 миллиона фунтов не подлежит обсуждению.

"Дешевле 52 миллионов фунтов не будет. Мы не будем продавать игрока ниже его стоимости, если он заключил контракт более чем на год".

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"В общем, мы всегда должны задавать следующий вопрос: можем ли мы заменить игрока, если мы продадим его по цене ниже его рыночной стоимости? Я думаю об этом только после того, когда на столе есть конкретные предложения", — приводит слова Минтцлаффа журнал Sport Bild.

Интересно, что спортивные издания часто связывают Вернера с переходом в Ливерпуль. Сообщалось, что немецкий форвард хотел бы присоединиться к команде Юргена Клоппа, однако его партнер по сборной Антонио Рюдигер пытается переманить в Челси.