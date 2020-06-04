Германия

Тренер Зальцбурга отрицает контакты со "шмелями".

Главный тренер Зальцбурга Джесси Марш прокомментировал слухи о том, что он со следующего сезона возглавит Боруссию Д вместо Люсьена Фавра.

"Фавр — отличный тренер. У Дортмунда все хорошо, они вторые в Бундеслиге, и это отличный клуб.

"У меня есть контракт здесь, и я сосредоточен на 100% на Зальцбурге. Не нужно об этом говорить, и я должен сказать, что я не общался с Дортмундом", — приводит слова Марша Goal.

Ранее сообщалось, что дортмундцев в будущее трансферное окно может покинуть вратарь Роман Бюрки, который попал в сферу интересов Челси.