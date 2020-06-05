Германия

"Швабы" получат некий процент от перехода бывшего футболиста.

Как известно, Тимо Вернер продолжит карьеру в Челси. Переходу ничего не угрожает, и в ближайшее время он будет оформлен официально.

Как сообщает Kicker, сумма трансфера оценивается в 50 миллионов евро, хотя английские СМИ утверждают, что переход обойдется в 60 миллионов.

Тем не менее, примерно шесть миллионов получит Штутгарт – бывшая команда Тимо Вернера.

За "швабов" 24-летний футболист выступал с 2013 по 2016-й год.

Ранее сообщалось, что Клопп сообщил Вернеру, что у руководства Ливерпуля нет денег на его трансфер.