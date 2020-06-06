Германия

Себастьян Андерссон может сменить клуб в ближайшее трансферное окно.

Нападающий Униона Себастьян Андерссон входит в сферу интересов Валенсии и Брайтона, сообщает шведское издание Expressen.

Унион хочет получить за 28-летнего нападающего около пяти с половиной миллионов евро. В этом сезоне на счету шведа 12 голов в Бундеслиге. Контракт игрока с берлинцами действителен до лета 2022 года.

Берлинский клуб в свой первый сезон в Бундеслиге идет на 14-м месте, опережая зону стыковых матчей на четыре очка. Следующий матч команда проведет в Берлине против Шальке седьмого июня.

В конце сезона точно покинет клуб основной голкипер Рафал Гикиевич. С поляком не смогли договориться о продлении контракта.