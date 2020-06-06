Германия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Германии.

В матче 30-го тура Бундеслиги Фрайбург обыграл на своем поле гладбахскую Боруссию со счетом 1:0.

Единственным голом в составе хозяев на 58-й минуте встречи отличился Нильс Петерсен, который вышел на замену во втором тайме.



Фрайбург – Боруссия М 1:0

Гол: Петерсен, 58.

Фрайбург: Шволов — Кюблер (Шмид, 57), Лингарт, Хайнц, Гюнтер — Шаллаи (Петерсен, 57), Кох, Хефлер, Грифо (Квон, 88) — Хелер (Франтц, 88), Вальдшмидт (Хаберер, 83).

Боруссия М: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи (Траоре, 81), Бенсебаини — Хофманн (Бенеш, 81), Нойхаус, Штиндль (Раффаэль, 81) — Херманн (Вендт, 72), Плеа, Тюрам.

Предупреждения: Вальдшмидт, Кюблер, Кох, Хефлер — Плеа, Лайнер.

Удаление: Плеа (68, вторая желтая).