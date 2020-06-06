Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Германии.
РБ Лейпциг — Падерборн, Getty Images
06 июня 2020, 22:00
В поединке 30-го тура немецкой Бундеслиги Лейпциг принимал на своем поле Падерборн, который занимает последнюю строчку в турнирной таблице.
Несмотря на статус безоговорочного аутсайдера, гостям удалось воспользоваться численным преимуществом после удаления Дайота Упамекано и добыть сенсационную ничью (1:1).
Смотрите видео голов и обзор матча РБ Лейпциг — Падерборн:
РБ Лейпциг — Падерборн 1:1
Голы: Шик, 27 — Штродик, 90+2
РБ Лейпциг: Гулачи — Мукиеле, Клостерманн, Упамекано, Анхелиньо — Ольмо (Лаймер, 65), Адамс, Кампль (Орбан, 88), Нкунку (Айдара, 58) — Шик (Хальстенберг, 46), Вернер.
Падерборн: Цингерле — Янс (Эванс, 85), Штродик, Хюнемайер, Коллинз — Василиадис, Гьясула (Риттер, 76), Србены (Цолински, 85) — Прегер (Сабири, 76), Мамба (Михель, 63), Антви-Аджей
Предупреждения: Упамекано — Гьясула, Хюнемайер, Мамба, Штродик.
Дайот Упамекано получил красную карточку на 43-й минуте встречи